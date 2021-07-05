Депутат Мосгордумы Герасимов: "Пушкинская карта" увеличит интерес молодежи к культуре и искусству

Проект стартует в пилотном виде с 1 сентября

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов рассказал о проекте "Пушкинская карта", который в пилотном виде заработает с 1 сентября 2021 года.

"Школьники и студенты в возрасте от 14 до 22 лет получат карты номиналом в 3 тысячи рублей, а затем сумма увеличится до 5 тысяч. Эти деньги можно будет потратить на концерты, выставки, спектакли", - приводит слова парламентария информагентство "Москва".

Герасимов подчеркнул, что карта даст импульс интересоваться искусством и выбирать самое интересное из накопленного в стране культурного богатства.

Студенты и школьники, напомнил депутат, с советских времен пользуются льготами, но это не равно реальному доступу на модные премьеры. Также необходимо учитывать, что внедрение карты позволит в том числе проанализировать работу культурных учреждений.

"Очередь в музей на новую, интересную экспозицию - уже часть московского культурного ландшафта", - заметил собеседник агентства.

С помощью "Пушкинской карты", продолжил он, появится возможность разработать новые форматы продвижения, основанные не только на гипотетической возможности "пойти по льготе", но и на платежеспособном спросе.

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