Сенатор поддержала социальные инициативы тележурналиста Евгения Попова

В частности, тележурналист предлагает увеличить размер пенсии до 70% от получаемой зарплаты

Член Совфеда Инна Святенко поддержала социальные инициативы журналиста Евгения Попова. Одной из ключевых составляющих Национального стандарта благополучия, которые разрабатывает Попов, является повышение благосостояния граждан. Среди предлагаемых мер – удвоение минимального размера оплаты труда и индексация пенсий работающим пенсионерам.

"У каждого политика свое видение необходимых инструментов, которые позволят повысить уровень жизни людей. И вопрос увеличения минимального размера оплаты труда, безусловно, требует постоянного внимания, точно так же, как и социальные выплаты и пособия", - отметила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике.

Святенко считает заслуживающими серьезного обсуждения и другие социальные инициативы Попова, передает АГН "Москва". В частности, тележурналист предлагает "увеличить размер пенсии до 70% от получаемой зарплаты, а также регулярно индексировать выплаты для работающих пенсионеров. Это позволит повысить благосостояние людей старшего возраста".

Предложения Евгения Попова поддержал во время личной встречи Михаил Шмаков, лидер Федерации независимых профсоюзов России. Позже он обратился к президенту страны с просьбой восстановить индексацию, устранив тем самым несправедливость по отношению к работающим гражданам пожилым людям.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram