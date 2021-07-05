ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сенатор поддержала социальные инициативы тележурналиста Евгения Попова

18:20
  • понедельник
  • 05 июля 2021

В частности, тележурналист предлагает увеличить размер пенсии до 70% от получаемой зарплаты

Член Совфеда Инна Святенко поддержала социальные инициативы журналиста Евгения ПоповаОдной из ключевых составляющих Национального стандарта благополучия, которые разрабатывает Попов, является повышение благосостояния граждан. Среди предлагаемых мер – удвоение минимального размера оплаты труда и индексация пенсий работающим пенсионерам.

Телеведущий Евгений Попов добился выделения средств на реставрацию Храма Покрова в Филях
Евгений Попов поддержал проект соучаствующего проектирования

"У каждого политика свое видение необходимых инструментов, которые позволят повысить уровень жизни людей. И вопрос увеличения минимального размера оплаты труда, безусловно, требует постоянного внимания, точно так же, как и социальные выплаты и пособия", - отметила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике.

Святенко считает заслуживающими серьезного обсуждения и другие социальные инициативы Попова, передает АГН "Москва". В частности, тележурналист предлагает "увеличить размер пенсии до 70% от получаемой зарплаты, а также регулярно индексировать выплаты для работающих пенсионеров. Это позволит повысить благосостояние людей старшего возраста".

Предложения Евгения Попова поддержал во время личной встречи Михаил Шмаков, лидер Федерации независимых профсоюзов России. Позже он обратился к президенту страны с просьбой восстановить индексацию, устранив тем самым несправедливость по отношению к работающим гражданам пожилым людям.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Евгений Попов
Евгений Попов
Сенатор Инна Святенко
Сенатор Инна Святенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.