В Санкт-Петербурге умер генконсул Турции

На эту должность он был назначен в октябре 2020 года

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил в Twitter о смерти генерального консула республики в Санкт-Петербурге Мехмета Ферхана Йорулмаза.

Он скончался в понедельник.

"К сожалению, сегодня мы потеряли нашего уважаемого коллегу, генерального консула в Санкт-Петербурге Мехмета Ферхана Йорулмаза", - сказано в посте главы турецкого МИД.

Что послужило причиной смерти дипломата, не уточняется.

Йорулмаз родился в 1964 году, был назначен генконсулом Турции в Петербурге в октябре 2020-го.

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