Меркель, Макрон и Си Цзиньпин обсудили отношения Китая с ЕС

Затрагивались темы борьбы с пандемией и международной торговли

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сообщил о состоявшихся в понедельник переговорах в формате видеоконференции между канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и председатель КНР Си Цзиньпином, передает ТАСС.

Стороны, отметил Зайберт, обсудили состояние отношений между Евросоюзом и Китаем - речь шла в том числе о международной торговле, защите климата и борьбе с пандемией COVID-19.

"В условиях борьбы с пандемией Китай готов постоянно содействовать оптимизации каналов для активизации гуманитарных контактов", - приводит Национальное радио Китая слова Си Цзиньпина, сказанные после переговоров.

Лидер КНР добавил, что предложил европейским коллегам обеспечить "недискриминационное отношение к китайским компаниям".

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