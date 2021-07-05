ВОЗ обозначила главную цель вакцин от COVID-19

Важно обезопасить себя от тяжелого течения болезни
Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан рассказала о главной цели, которую преследует вакцинация от коронавирусной инфекции.
"Главная цель этих вакцин состоит в предотвращении тяжелого заболевания. Мы хотим, чтобы инфицированные люди выздоравливали, а не становились серьезно больными", - приводит слова специалиста ТАСС.
Уровень защиты от COVID-19, который дают профилактические препараты, может варьироваться от 70% до 90%", добавила Сваминатан. По ее словам, 100-процентной защиты не предоставляет ни одна вакцина.
В случае вакцинации вероятность серьезного заболевания очень мала, отмечают в ВОЗ. При этом особо подчеркивается, что в ситуации с дельта-штаммом требуется высокий уровень антител, прививка может его обеспечить.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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