ВОЗ обозначила главную цель вакцин от COVID-19

Важно обезопасить себя от тяжелого течения болезни

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан рассказала о главной цели, которую преследует вакцинация от коронавирусной инфекции.

"Главная цель этих вакцин состоит в предотвращении тяжелого заболевания. Мы хотим, чтобы инфицированные люди выздоравливали, а не становились серьезно больными", - приводит слова специалиста ТАСС.

Уровень защиты от COVID-19, который дают профилактические препараты, может варьироваться от 70% до 90%", добавила Сваминатан. По ее словам, 100-процентной защиты не предоставляет ни одна вакцина.

В случае вакцинации вероятность серьезного заболевания очень мала, отмечают в ВОЗ. При этом особо подчеркивается, что в ситуации с дельта-штаммом требуется высокий уровень антител, прививка может его обеспечить.

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