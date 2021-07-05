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ВОЗ обозначила главную цель вакцин от COVID-19

19:15
  • понедельник
  • 05 июля 2021

Важно обезопасить себя от тяжелого течения болезни

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан рассказала о главной цели, которую преследует вакцинация от коронавирусной инфекции.
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"Главная цель этих вакцин состоит в предотвращении тяжелого заболевания. Мы хотим, чтобы инфицированные люди выздоравливали, а не становились серьезно больными", - приводит слова специалиста ТАСС.

Уровень защиты от COVID-19, который дают профилактические препараты, может варьироваться от 70% до 90%", добавила Сваминатан. По ее словам, 100-процентной защиты не предоставляет ни одна вакцина.

В случае вакцинации вероятность серьезного заболевания очень мала, отмечают в ВОЗ. При этом особо подчеркивается, что в ситуации с дельта-штаммом требуется высокий уровень антител, прививка может его обеспечить.

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