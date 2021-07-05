Доктор Румянцев: Вакцинация подростков от COVID-19 начнется не раньше, чем через год

Для полноценных клинических исследований потребуется около года

Массовая вакцинация подростков от коронавирусной инфекции может начаться не ранее 2022 года. Об этом заявил главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель Центра имени Димы Рогачева Александр Румянцев.

"Весь мир по рекомендации ВОЗ перешел на вакцинацию от коронавируса детей с 12 лет и беременных женщин. Мы надеемся, что исследование, которое сейчас проходит, даст нам необходимую информацию, чтобы подготовиться к массовой вакцинации подростков. Но реально массовая вакцинация начнется не ранее 2022 года, поскольку для полноценных клинических исследований потребуется около года", - заявил Румянцев в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Решение о начале вакцинации подростков будет принято по итогам клинических испытаний, которые проходят на базе Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З. А. Башляевой.

Румянцев отметил, что вакцинация детей – это важная мера против распространения коронавируса. Хотя дети и переносят заболевание в легкой форме или могут совсем не болеть, они являются переносчиками инфекции.

О том, что в столице стартовало клиническое исследование вакцины "Спутник V" от коронавирусной инфекции для подростков 12-17 лет, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова. Для участия в испытаниях набрано сто человек, они уже проходят медицинское обследование, в которое входит ПЦР-тест.

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