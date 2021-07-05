ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Доктор Румянцев: Вакцинация подростков от COVID-19 начнется не раньше, чем через год

19:00
  • понедельник
  • 05 июля 2021

Для полноценных клинических исследований потребуется около года

Массовая вакцинация подростков от коронавирусной инфекции может начаться не ранее 2022 года. Об этом заявил главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель Центра имени Димы Рогачева Александр Румянцев.

Собянин: в Гостином дворе ежедневно сможет вакцинироваться до 6 тыс. человек
Вакцину "ЭпиВакКорона-Н" выпустят под брендом Aurora-CoV

"Весь мир по рекомендации ВОЗ перешел на вакцинацию от коронавируса детей с 12 лет и беременных женщин. Мы надеемся, что исследование, которое сейчас проходит, даст нам необходимую информацию, чтобы подготовиться к массовой вакцинации подростков. Но реально массовая вакцинация начнется не ранее 2022 года, поскольку для полноценных клинических исследований потребуется около года", - заявил Румянцев в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Решение о начале вакцинации подростков будет принято по итогам клинических испытаний, которые проходят на базе Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З. А. Башляевой.

Румянцев отметил, что вакцинация детей – это важная мера против распространения коронавируса. Хотя дети и переносят заболевание в легкой форме или могут совсем не болеть, они являются переносчиками инфекции.

О том, что в столице стартовало клиническое исследование вакцины "Спутник V" от коронавирусной инфекции для подростков 12-17 лет, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова. Для участия в испытаниях набрано сто человек, они уже проходят медицинское обследование, в которое входит ПЦР-тест.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Александр Румянцев
Александр Румянцев
Александр Румянцев
Александр Румянцев
Александр Румянцев
Александр Румянцев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.