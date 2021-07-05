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В ООН заявили об ухудшении ситуации с правами человека в Белоруссии

19:37
  • понедельник
  • 05 июля 2021

Организация указала на "недостатки государственного аппарата" республики

Спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в Белоруссии Анаис Марен заявила об ухудшении обстановки в республике.
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"Власти, похоже, начали полномасштабную атаку на все гражданское общество, направленную против людей из всех слоев общества", - цитирует Марен РИА "Новости".

Она добавила, что свыше 35000 человек были произвольно задержаны за осуществление своего права на свободу мирных собраний за год. Сейчас, как считают в ООН, из-за своих политических взглядов порядка 530 человек находятся под стражей.

"Это в десять раз больше, чем во время последнего поствыборного кризиса в 2011 году", - уточнила спецдокладчик.

Политический кризис, также говорится в докладе, выявил институциональные недостатки государственного аппарата Белоруссии.

Официальных комментариев из Минска по поводу документа пока не последовало.

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