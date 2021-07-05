В ООН заявили об ухудшении ситуации с правами человека в Белоруссии

Организация указала на "недостатки государственного аппарата" республики
Спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в Белоруссии Анаис Марен заявила об ухудшении обстановки в республике.
"Власти, похоже, начали полномасштабную атаку на все гражданское общество, направленную против людей из всех слоев общества", - цитирует Марен РИА "Новости".
Она добавила, что свыше 35000 человек были произвольно задержаны за осуществление своего права на свободу мирных собраний за год. Сейчас, как считают в ООН, из-за своих политических взглядов порядка 530 человек находятся под стражей.
"Это в десять раз больше, чем во время последнего поствыборного кризиса в 2011 году", - уточнила спецдокладчик.
Политический кризис, также говорится в докладе, выявил институциональные недостатки государственного аппарата Белоруссии.
Официальных комментариев из Минска по поводу документа пока не последовало.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram