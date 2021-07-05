Бывший муж Пугачевой опроверг информацию о госпитализации с COVID-19

76-летний режиссер Александр Стефанович отметил, что чувствует себя нормально

Бывший муж Аллы Пугачевы режиссер Александр Стефанович опроверг информацию о своей госпитализации в одну из московских больниц с диагнозом "коронавирусная инфекция".

"У меня ОРЗ, нет у меня COVID-19... Я был на обследовании", - сказал Стефанович в беседе с агентством РИА Новости. 76-летний режиссер отметил, что чувствует себя нормально.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что режиссер на скорой был доставлен в больницу. Издание писало, что у Стефановича якобы диагностировано сильное поражение легких - 50%.

Первой женой Александра Стефановича была актриса Наталия Богунова. Алла Пугачева стала его второй супругой. Брак продлился со 1977 по 1981 год.

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