Цена Brent поднялась выше 77 долларов впервые с 2018 года

Нефть WTI также дорожает

Согласно данным торговой площадки на 19:16 по Москве, на лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2021 года выросла до 77 долларов за баррель, передает ТАСС.

Уточняется, что в последний раз цена Brent превышала 77 долларов 29 октября 2018 года.

К 19:30 стоимость барреля Brent находилась уже на уровне 77,08 доллара. Нефть марки WTI подорожала до 75,36 доллара за баррель (на 1,35%).

Ранее стало известно об отмене встречи министров стран ОПЕК+, которая была запланирована на 5 июля.

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