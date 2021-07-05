МИД: США будут искать поводы для новых санкций

При этом в Вашингтоне понимают бессмысленность подобной политики

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков дал интервью журналу "Международная жизнь", в котором отметил, что Вашингтон не станет отказываться от санкционной политики, даже понимая ее бесполезность.

"Будут искать поводы, когда и под каким предлогом что-то еще такое совершить. Но исчерпанность и бессмысленность этой политики все более очевидна даже для тех, кто формулирует рекомендации", - заметил замглавы внешнеполитического ведомства.

Ранее в ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что Москва находит ассиметричные ответы на санкции Запада и не будет действовать себе во вред. "Например, до сих пор американцы летают в космос на наших двигателях", - подчеркнул глава государства.

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