ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД: США будут искать поводы для новых санкций

20:23
  • понедельник
  • 05 июля 2021

При этом в Вашингтоне понимают бессмысленность подобной политики

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков дал интервью журналу "Международная жизнь", в котором отметил, что Вашингтон не станет отказываться от санкционной политики, даже понимая ее бесполезность.
Путин указал Вашингтону на упущенные из-за санкций возможности

"Будут искать поводы, когда и под каким предлогом что-то еще такое совершить. Но исчерпанность и бессмысленность этой политики все более очевидна даже для тех, кто формулирует рекомендации", - заметил замглавы внешнеполитического ведомства.

Ранее в ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что Москва находит ассиметричные ответы на санкции Запада и не будет действовать себе во вред. "Например, до сих пор американцы летают в космос на наших двигателях", - подчеркнул глава государства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Здание Конгресса США
Здание Конгресса США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.