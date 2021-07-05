Москалькову госпитализировали с коронавирусом

Омбудсмен чувствует себя удовлетворительно

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова госпитализирована с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в понедельник ТАСС.

"Уполномоченный по правам человека госпитализирована с диагнозом коронавирусная инфекция, находится на лечении под наблюдением врачей, чувствует себя удовлетворительно", - сообщили ТАСС в окружении омбудсмена.

Собеседник агентства уточнил, что работа в аппарате Москальковой продолжается, несмотря на болезнь омбудсмена.

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