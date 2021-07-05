Москалькову госпитализировали с коронавирусом

Омбудсмен чувствует себя удовлетворительно
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова госпитализирована с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в понедельник ТАСС.
"Уполномоченный по правам человека госпитализирована с диагнозом коронавирусная инфекция, находится на лечении под наблюдением врачей, чувствует себя удовлетворительно", - сообщили ТАСС в окружении омбудсмена.
Собеседник агентства уточнил, что работа в аппарате Москальковой продолжается, несмотря на болезнь омбудсмена.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram