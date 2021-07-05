Подробности спецоперации ФСБ по предотвращению серии терактов в России

Двое подозреваемых задержаны

ФСБ предотвратила целую серию терактов, которые планировалось осуществить в Москве, Астраханской области и Кабардино-Балкарии. Об этом сообщил Центр общественных связей ведомства. Двое подозреваемых задержаны, шестеро были ликвидированы при попытке оказать сопротивление. Террористы принадлежали к запрещённым в России религиозно-экстремистским группировкам. Они готовили взрывы и нападения этим летом.

Гражданина России, который в этот момент находился внутри квартиры, сотрудники ФСБ достаточно долго вели. И к моменту штурма уже было понятно, что он является активным членом международной террористической организации. И готовит подрыв самодельного взрывного устройства в Москве. Элементы будущей бомбы у него находят при обыске.

Селитра. Провода. Поражающие элементы. Взрыв должен был произойти в месте большого скопления людей. И эта локация, судя по телефонным разговорам террориста, уже была выбрана.

- Вон, где машины стоят, видишь? Отсюда вход. Можно ночью отсюда залезть, когда никого не будет. Видишь, арка, я сегодня, когда проходил, этих шайтанов столько там было.

За двое суток до этого в Москве был задержан еще один активный член запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Вместе со своим сообщником, проживавшим в Астраханской области, мужчина планировал совершить одновременные нападения на граждан при помощи холодного и огнестрельного оружия.

В результате спецоперации ФСБ террорист, который находился в российской столице, задержан. Его сообщник в Астрахани убит при оказании сопротивления.

А это уже кадры из Кабардино-Балкарии. Там тоже все закончилось перестрелкой с бандитами, которые планировали устроить сразу несколько терактов и нападений на представителей исламского духовенства республики.

"Террористы оказали вооруженное сопротивление при задержании и были ликвидированы. Потерь среди гражданского населения и личного состава правоохранительных органов и силовых структур не допущено. Правоохранительные органы изъяли принадлежавшие террористам самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы", - говорится в сообщении НАК.

Против тех, кто был взят живым, возбуждены уголовные дела. Террористов ждут внушительные сроки. Как и вот этого гражданина одной из стран Центральной Азии, который являлся лидером ячейки ИГ и планировал теракты в Москве. Его задержали в октябре 2020 года и теперь ближайший 21 год он проведёт в тюрьме.

Тюремные сроки, вероятно, ждут и вот этих молодых людей - последователей националиста Максима Марцинкевича по прозвищу "Тесак". Они выступали за изгнание мигрантов из России и хотели свергнуть конституционный строй. Для достижения своих целей они планировали нападения на лиц неславянской внешности, готовились к выездам на протестные мероприятия в Москве и Петербурге. В ходе обысков у радикалов изъяли холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы, экстремистскую литературу и средства связи.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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