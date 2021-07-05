Зоозащитники просят не забирать животных из дикой природы

Иногда помощь им не требуется, несмотря на беззащитный вид

В Центре реабилитации животных во Владивостоке в этом году зафиксировали небывалое количество спасенных. В частности, шесть детёнышей косули, которым нет ещё и месяца. А попали все они сюда из-за гиперопеки людей, гуляющих по лесу. При виде новорожденной косули они считали, что она попала в беду.

Этим косулям нет еще и месяца. Виктор заменил им маму и папу. Вот так заботливо, из бутылочки, каждые три часа кормит малышей. За детское питание идет настоящая борьба. Но всем обязательно достанется одинаковая порция. Эта самочка еще совсем не привыкла к соске. Кормят ее отдельно от других.

В Центре реабилитации в этом году на содержание попало небывалое количество детенышей косуль. Пять самцов и самка. История практически у всех одинаковая. Гуляя по лесу, люди случайно находят маленькое животное, забирают его, считая, что ему нужна защита. По перепуганным глазам малыша действительно можно подумать, что он в беде. Хотя скорее испугался самого человека.

Сотрудник охотнадзора Евгений Гребенников говорит, что в лес нужно ходить как в гости. Ведь человек заходит на территорию животных, где дикая природа установила свои правила. И далеко не каждому зверю здесь требуется помощь человека.

"Ни в коем случае не надо его брать, трогать, фотографироваться, и тем более спасать. Потому что человека лишает олененка матери, а мама теряет своих детей", - рассказал специалист.

Подходить к детенышам хищных зверей ещё и опасно. Например, медведица сразу будет атаковать человека. Ведь самка всегда охраняет свое потомство даже издалека.

15 птенцов совят в Центр реабилитации тоже принесли люди. Слетки, а их большинство, выпали из гнезда, так как еще не умеют летать. И если бы их не подобрали, мать обязательно вернула бы их домой сама. Десятки похожих историй - и с птенцами редких и исчезающих видов. Например, этого сокола сапсана теперь будут выкармливать вручную, как и птенцов обычных ворон.

Единственный вариант, когда животное необходимо забирать из дикой природы, это когда ему требуется реальная помощь человека. Например, как получилось с этой косулей по кличке Юля. Ее нашли на дороге, она была травмирована. Ее привезли в зоопарк, оказали всю необходимую помощь, но в дикую природу она больше не сможет вернуться.

Зоопарк под Владивостоком начался с того, что семье Асновиных просто начали подбрасывать зверей. Кого-то лечили и выпускали обратно в природу, других приходилось оставлять у себя. Если птица или зверь здоровые, просят даже не привозить, а сразу нести обратно в лес.

Малышей в Центре реабилитации в скором времени переведут на естественное питание. И будут делать все возможное, чтобы после выпуска в дикую природу звери успешно адаптировались. Тем временем специалисты напоминают, что самовольное изъятие животных из леса незаконно и карается штрафом.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Приморский край.

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