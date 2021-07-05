В Москве прошел третий внеочередной съезд партии "Новые люди"

На думские выборы утверждены 239 кандидатов, среди которых 215 одномандатников

В Москве состоялся третий внеочередной съезд партии "Новые люди". На нем были утверждены кандидаты, которые примут участие в предстоящих в сентябре думских и региональных выборах.

Такого молодого коллектива российская политика еще не видела. Большинству делегатов партии "Новые люди" ещё нет и 40 лет. Вероятно, поэтому их политсобрание не похоже на классический съезд.

"У нас есть актив, который сегодня работает больше чем в 70 регионах. Это люди, которые открыли около 600 избирательных штабов. Ни у одной партии нет столько штабов. Мы развернули больше 2000 политотрядов", - сказал председатель партии Алексей Нечаев.

На думские выборы утверждены 239 кандидатов, среди которых 215 одномандатников. В Хабаровском крае и Ульяновской области партия выходит на губернаторские выборы. По словам кандидата в Госдуму и советника лидера фракции Сарданы Авксентьевой, во время агитации в регионах они будут переводить местные проблемы в публичную плоскость, что неминуемо приведёт к результату.

"Мы везде находим подтверждение наших идей и поддержку наших предложений. Поэтому мы чувствуем себя уверенно, мы идём к победе", - заявила кандидат в депутаты Госдумы.

В списке кандидатов от партии много известных людей. Не только из политики, для которой они действительно новые люди. Капитан команды КВН "Сборная РУДН" Сангаджи Тарбаев признаётся – хоть на политической арене он и новичок, у него есть огромный опыт по меньшей мере в трёх областях общественной деятельности.

"Основной упор я буду делать на молодёжную политику. Плюс, у меня есть большой опыт в медиасфере. Очень много проблем накопилось за это время. И нужно начинать, мне кажется, именно с молодёжи", - уверен кандидат в депутаты Госдумы.

В августе планируется очередной съезд партии. На нём будет утверждена предвыборная программа.

Илья Данильцев, Андрей Талалай и Сергей Мещеряков, "ТВ Центр".

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