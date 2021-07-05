Путин обсудил с президентом Узбекистана обострение в Афганистане

Лидеры провели телефонные переговоры

В понедельник президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев провели телефонный разговор, сообщается на сайте Кремля.

"Главы государств обменялись мнениями по региональной проблематике, прежде всего в контексте обострения ситуации в Афганистане", - говорится в сообщении.

Отмечено также, что лидеры дали высокую оценку развитию стратегического партнерства и союзничества между двумя странами, а также условились о дальнейших контактах.

Ранее в понедельник Путин беседовал с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Одной из ключевых тем разговора стала ситуация на таджикско-афганской границе.

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