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Путин обсудил с президентом Узбекистана обострение в Афганистане

20:46
  • понедельник
  • 05 июля 2021

Лидеры провели телефонные переговоры

В понедельник президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев провели телефонный разговор, сообщается на сайте Кремля.
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"Главы государств обменялись мнениями по региональной проблематике, прежде всего в контексте обострения ситуации в Афганистане", - говорится в сообщении.

Отмечено также, что лидеры дали высокую оценку развитию стратегического партнерства и союзничества между двумя странами, а также условились о дальнейших контактах.

Ранее в понедельник Путин беседовал с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Одной из ключевых тем разговора стала ситуация на таджикско-афганской границе.

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