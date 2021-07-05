В РФПИ заявили, что "Спутника V" точно хватает для вакцинации россиян

В месяц производится 30 миллионов доз

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил в интервью каналу "Россия-24", что исследования не выявили новых побочных эффектов после применения разработанной в центре имени Гамалеи вакцины от COVID-19 "Спутник V".

"Спутник" показал абсолютно блестящие результаты, причем не только в России, но и в большом количестве других стран", - отметил руководитель фонда.

Он уточнил, что сегодня многие страны изучают эффективность российского препарата.

Кроме того, Дмитриев сообщил, что в России производится 30 миллионов доз "Спутника V" в месяц, с октября будет 45 миллионов.

"Мы исходим из того, что "Спутника V" точно хватает для вакцинации россиян и производится гораздо больше "Спутника V" в России, чем даже существующие ускоренные темпы вакцинации", - добавил глава РФПИ.

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