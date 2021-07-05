Австрия вносит Россию в красный список по коронавирусу

В нем уже Великобритания и Индия

С 8 июля Австрия вносит Россию в красный список распространения вариантов коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на постановление австрийского Минздрава.

Уточняется, что в этом списке уже значатся в том числе Бразилия, Великобритания, Индия, Уругвай и ЮАР.

Таким образом, с четверга приезжающим в Австрию из России (сделать это возможно лишь "в исключительных случаях") необходимо будет пройти 10-дневный карантин. Обязательным становится и требование об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус перед въездом.

Не потребуется карантин для следующих категорий прибывающих: для тех, кто въезжает в рамках гуманитарных миссий, в соответствии с исключениями по неотложным причинам, по линии международных организаций.

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