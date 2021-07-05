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"Политика сильнее в мире нет": Володин высказался о президентстве Путина

22:23
  • понедельник
  • 05 июля 2021

При нынешнем президенте Россия станет еще сильнее, считает спикер Госдумы

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин дал интервью газете "Комсомольская правда", в ходе которого отметил, что президент страны Владимир Путин должен оставаться у власти как можно дольше, так как при нем Россия станет еще сильнее.
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"А если даже возникнут проблемы, как сейчас с санкциями, то пройдем их намного менее болезненно, чем в предыдущие периоды истории нашей страны", - добавил председатель нижней палаты парламента.

Он также подчеркнул, что "сегодня в мире политика сильнее Путина нет". По словам Володина, вряд ли кто-то может быть более эффективным президентом, чем действующий глава государства.

Вместе с тем спикер заметил, что лично у него не было и нет амбиций вставать у руля страны.

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