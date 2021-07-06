На Камчатке пропал самолет с 22 пассажирами

Он не выходит на связь

Ан-26, летевший из Петропавловска-Камчатского в Палану, в указанное время не вышел на плановый сеанс связи. Об этом сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях главка МЧС России по Камчатскому краю.

На борту воздушного судна находятся 28 человек – 22 пассажира и шесть членов экипажа. На место выдвинулись спасатели. Обсуждается привлечение к поискам Ил-38 из аэропорта "Елизово", сообщает РИА Новости.

Отметим, что по меньшей мере 45 человек погибли и более 50 пострадали в результате крушения военного самолета на Филиппинах. Трагедия произошла во время приземления на острове Холо.

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