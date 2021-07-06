Россия предостерегла США от диалога с позиции силы

Лавров заявил о готовности Москвы к жесткому ответу на недружественные шаги Вашингтона

Попытки США вести диалог с Россией с позиции силы обречены на провал. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

"На недружественные действия будем отвечать жестко и решительно", - сказал министр в интервью индонезийским СМИ.

Таким образом Лавров прокомментировал прошедший саммит в Женеве, в котором приняли участие лидеры России и США. По словам главы МИД, стороны продемонстрировали желание понять друг друга.

"Российско-американский саммит прошел в откровенном и деловом ключе. Удалось подробно обсудить ситуацию в двусторонних делах, обменяться соображениями по проблематике стратегической стабильности, контроля над вооружениями, по региональным конфликтам", - приводит РИА Новости слова Лаврова.

По итогам встречи с Джо Байденом в Женеве Владимир Путин охарактеризовал обстановку саммита как доброжелательную. По ключевым вопросам, заметил российский лидер, они с американским коллегой друг друга поняли.

По словам Лаврова, диалог Путина и Байдена подтвердил недопустимость ядерной войны и завершился договоренностью о запуске предметного разговора о стратегической стабильности.

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