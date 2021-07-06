Столичные рестораны научат москвичей готовить дома

Эксперты рассказали, как это спасет ресторанный бизнес

С 12 июля москвичи не смогут посещать летние веранды ресторанов без специального QR-кода. Как в этом случае будут действовать рестораторы, чтобы сохранить свой бизнес на плаву, рассказали эксперты.

Чтобы максимально оставаться вовлеченными в работу, столичным рестораторам в период пандемии коронавируса приходится придумывать все новые ухищрения. Многие заведения уже начали работать в режиме dark kitchen – готовить еду только навынос. Рестораны подключаются к популярным маркетплейсам доставки или даже нанимают собственных курьеров.

Но если доставка еды была распространена в Москве и до эпидемии, пусть и не в таких масштабах, как сейчас, то некоторые тренды приобрели популярность лишь недавно.

"Активно развивается кейтеринг, включая корпоративный. Все больше компаний, чтобы избежать заражения сотрудников офисов коронавирусом, заказывают обслуживание с доставкой - то есть вместо того, чтобы пускать работников в кафе, рестораны или столовую", - рассказала о нововведении директор департамента ритейла компании CBRE в России Марина Малахатько.

Также популярность набирает и тренд "готовь сам", считает замдиректора департамента стрит-ритейла Colliers Валерия Гвоздева. По ее словам, уже сейчас некоторые рестораны начинают продавать наборы продуктов для конкретных блюд с подробной инструкцией по приготовлению, передает РИА Новости.

"Сейчас мы на пике поиска новых бизнес-решений, пока совершенствуются скорость и качество доставок. Увеличивается рынок качественного брендированного фаст-фуда, а также наблюдается развитие общепита в спальных районах - поближе к целевой аудитории", - добавила Гвоздева.

Ранее власти столицы объявили об осложнении ситуации с распространением коронавирусной инфекции, в связи с чем с 28 июня все заведения общественного питания города могут обслуживать только вакцинированных от коронавируса посетителей, переболевших или тех, у кого есть отрицательный ПЦР- тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода, который можно получить на сайте mos.ru или на госуслугах. С 12 июля QR-код потребуется и для посещения летних веранд.

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