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Россиянам пообещали пенсию выше 20 тысяч рублей

08:28
  • вторник
  • 06 июля 2021

К 2024 году средний размер пенсии вырастет на 3600 рублей

Среднегодовой размер страховой пенсии по старости к 2024 году вырастет до 20388 рублей в результате индексации на 5,5%. Об этом говорится в материалах Российской трехсторонней комиссии по рассмотрению бюджета Пенсионного фонда России на следующие три года.

Расти пенсии традиционно будут 1 января. В 2022 году индексация составит 5,9%, в 2023-м – 5,6%, а в 2024-м – 5,5%. Таким образом, среднегодовой размер пенсии по старости неработающих пенсионеров составит в 2022 году 18447 рублей, в 2023 году -19 399 рублей, в 2024 году - 20 388 рублей.

Социальные пенсии в России увеличатся на 7,7% с 1 апреля 2022 года, в 2023 году - на 0,3%, в 2024 году - на 9%.

На выплату накопительной пенсии на 2022 год заложено 3,5 миллиарда рублей. На единовременную выплату пенсионных накоплений - 30,2 миллиарда рублей.

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