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Москвичам начали присылать QR-коды по СМС

09:19
  • вторник
  • 06 июля 2021

Это упростит процесс их получения

Москвичи после вакцинации от COVID-19 смогут получить QR-код по СМС, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

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Жителям Москвы объяснили, что для получения QR-кода по СМС необходимо во время вакцинации указать свой номер телефона и номер СНИЛС.

"Тем, кто оставил свой номер телефона, после введения второго компонента в случае двухкомпонентной вакцины или после завершения вакцинации однокомпонентной, например, "Спутником Лайт", придет ссылка на QR-код по СМС. Номер СНИЛС нужен для исключения ошибок при получении QR-кода на федеральных порталах", - сказано в сообщении.

Также москвичей призвали внимательно проверять свои персональные данные – ФИО, дату рождения и паспортные данные – чтобы избежать проблем с получением QR-кода.

Кроме того, в столице началась рассылка СМС-сообщений об отрицательном результате ПЦР-тестов со ссылкой на оформленный QR-код.

Ранее власти столицы объявили об осложнении ситуации с распространением коронавирусной инфекции, в связи с чем с 28 июня все заведения общественного питания города могут обслуживать только вакцинированных от коронавируса посетителей, переболевших или тех, у кого есть отрицательный ПЦР- тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода, который можно получить на сайте mos.ru или на госуслугах. С 12 июля QR-код потребуется и для посещения летних веранд.

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