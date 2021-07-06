Крымчан предупредили о надвигающемся шторме

На полуостров вновь обрушится непогода

В Крыму в связи с ливнями и грозами объявлено штормовое предупреждение. Жителей региона предупредили, что осадки будут идти во вторник и среду, а в четверг их сменит жаркая и сухая погода.

"Штормовое предупреждение по Крыму на 6-7 июля. Днем и до конца суток 6 июля, в течение суток 7 июля в Крыму ожидаются сильные ливни, грозы, местами крупный град, шквал 20-25 м/с", - заявили в местном гидрометцентре.

Отмечается, что уже в четверг, 8 июля, в регион вернется жара. Температура воздуха в дневное время будет достигать +28-33 градусов, а на побережье воздух прогреется до +25 градусов, передает РИА Новости.

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