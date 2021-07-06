В Узбекистане сняли запрет на ношение хиджаба

Он действовал с 1998 года

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев одобрил закон о свобоже совести и религиозных организациях. Согласно документу, теперь в стране разрешено ношение хиджаба и других культовых одеяний в общественных местах, говорится на сайте местного издания "Народное слово".

Изменения в закон, запрещавшие жителям Узбекистана носить хиджаб и другие культовые одеяния, были приняты в 1998 году. Исключение делалось только для служителей религиозных организаций.

Кроме того, новая редакция закона упрощает регистрацию в стране религиозных организаций, запретить их деятельность теперь возможно только через суд. Также власти объявили незаконной деятельность предоставление религиозного образования вне религиозного учебного заведения.

Подавляющее большинство жителей Узбекистана исповедует ислам светского характера. Первый президент страны Ислам Каримов видел угрозу государству в растущем исламском фундаментализме. После прихода к власти Шавката Мирзиёева отношение властей к исламу начало смягчаться.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram