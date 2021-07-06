Каждый десятый россиянин готов потерять работу, чтобы не вакцинироваться

Россияне рассказали, почему отказываются от прививок

Каждый десятый россиянин намерен уволиться, если работодатель будет настаивать на обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции, показал опрос Исследовательского центра сервиса Зарплата.ру.

"Среди работающего населения 32% опрошенных вообще не планируют делать вакцину, а 10% готовы уволиться, если работодатель будет требовать пройти обязательную вакцинацию", - сказано в результатах исследования.

При этом наиболее категоричными в своих суждениях оказались работники в возрасте до 24 лет – из них 38% заявили о планах сменить работу в случае принудительных мер со стороны руководства.

В качестве причины отказа от вакцинации чаще всего россияне называют страх перед побочными эффектами и отсутствие уверенности в эффективности препарата.

"Так, 24% опрошенных пугают побочные эффекты, 15% не доверяют российской медицине, 13% знают, что привитые тоже болеют, 9% говорят о том, что срок действия вакцины слишком мал, 7% выступают против любой формы принуждения, 2% не боятся болеть и уверены, что справятся сами, а 1% ждут доступа к иностранной вакцине", - отмечается в документе.

Исследование было проведено в период с 25 по 28 июня на всей территории России, в нем приняли участие 1 742 человека, передает РИА Новости.

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