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Каждый десятый россиянин готов потерять работу, чтобы не вакцинироваться

09:36
  • вторник
  • 06 июля 2021

Россияне рассказали, почему отказываются от прививок

Каждый десятый россиянин намерен уволиться, если работодатель будет настаивать на обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции, показал опрос Исследовательского центра сервиса Зарплата.ру.

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"Среди работающего населения 32% опрошенных вообще не планируют делать вакцину, а 10% готовы уволиться, если работодатель будет требовать пройти обязательную вакцинацию", - сказано в результатах исследования.

При этом наиболее категоричными в своих суждениях оказались работники в возрасте до 24 лет – из них 38% заявили о планах сменить работу в случае принудительных мер со стороны руководства.

В качестве причины отказа от вакцинации чаще всего россияне называют страх перед побочными эффектами и отсутствие уверенности в эффективности препарата.

"Так, 24% опрошенных пугают побочные эффекты, 15% не доверяют российской медицине, 13% знают, что привитые тоже болеют, 9% говорят о том, что срок действия вакцины слишком мал, 7% выступают против любой формы принуждения, 2% не боятся болеть и уверены, что справятся сами, а 1% ждут доступа к иностранной вакцине", - отмечается в документе.

Исследование было проведено в период с 25 по 28 июня на всей территории России, в нем приняли участие 1 742 человека, передает РИА Новости.

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