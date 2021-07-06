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Сергунина: В Москве пройдут онлайн-занятия для начинающих волонтеров

09:40
  • вторник
  • 06 июля 2021

Принять участие могут москвичи любого возраста

В Москве с 12 по 17 июля пройдет обучающая программа "Включайся!" для начинающих волонтеров. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина. Занятий пройдут в дистанционном формате.

Участники познакомятся с основами добровольчества и узнают, какие нужны навыки, чтобы стать волонтером. На онлайн-занятия приглашают всех желающих любого возраста, необходимо предварительно зарегистрироваться.

"Город регулярно проводит курсы и интенсивы для волонтеров. Программа "Включайся!" пройдет уже в третий раз в этом году. А всего за последние полгода было организовано более 30 обучающих программ. Их аудитория превысила 6,5 тыс. человек", - рассказала Сергунина.

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