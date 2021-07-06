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Названа предварительная причина ЧП с самолетом на Камчатке

11:39
  • вторник
  • 06 июля 2021

С Ан-26 была потеряна связь

На Камчатке развернута поисково-спасательная операция. Во вторник утром пассажирский самолет Ан-26 вылетел из Петропавловска-Камчатского в Палану и уже перед заходом на посадку связь с ним была утеряна, сообщает "ТВ Центр".
Найдено место падения самолета Ан-26

По предварительным данным, на борту находятся 22 пассажира, в том числе ребенок и шестеро членов экипажа. Для выяснения обстоятельств ЧП Росавиация сформировала специальную комиссию во главе с министром транспорта. Для родственников организована горячая линия.

Как сообщили информагентства со ссылкой на экстренные службы, спасателям удалось предварительно определить место падения воздушного судна в море. Обследование ведут с воды и воздуха. По одной из версий, причиной произошедшего могла стать ошибка пилотирования из-за плохой видимости.

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