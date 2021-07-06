Названа предварительная причина ЧП с самолетом на Камчатке

С Ан-26 была потеряна связь

На Камчатке развернута поисково-спасательная операция. Во вторник утром пассажирский самолет Ан-26 вылетел из Петропавловска-Камчатского в Палану и уже перед заходом на посадку связь с ним была утеряна, сообщает "ТВ Центр".

По предварительным данным, на борту находятся 22 пассажира, в том числе ребенок и шестеро членов экипажа. Для выяснения обстоятельств ЧП Росавиация сформировала специальную комиссию во главе с министром транспорта. Для родственников организована горячая линия.

Как сообщили информагентства со ссылкой на экстренные службы, спасателям удалось предварительно определить место падения воздушного судна в море. Обследование ведут с воды и воздуха. По одной из версий, причиной произошедшего могла стать ошибка пилотирования из-за плохой видимости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram