В Крыму устраняют последствия мощного ливня

Что прогнозируют синоптики?

Две месячные нормы осадков всего лишь за одну ночь. В шести муниципалитетах Краснодарского края введен режим ЧС из-за мощных ливней. Сильнее всего пострадали прибрежные города. А в Крыму, где устраняют последствия стихии, вновь объявлено штормовое предупреждение.

Этой ночью в Джугбе тревожная сирена не замолкала. Курортный поселок затопило. В некоторых районах первые этажи домов ушли под воду. Люди спасались на крышах.

В селе Фанагорийское родители с двумя детьми оказались в ловушке в собственном доме. Из-за сильного течения спасателям пришлось соорудить веревочную переправу.

Циклон, который накануне обрушился на Сочи и затопил курорт, перемещается по Краснодарскому краю. Спасатели всю ночь продолжали эвакуацию людей из подтопленных домов. Оперативный штаб работает круглосуточно, проводится непрерывный мониторинг уровня рек. Режим ЧС введен в шести муниципалитетах.

"На текущий момент остаются подтопленными в 7 населенных пунктах 267 жилых домов и 395 приусадебных участков. Проведена эвакуация 136 человек, из них 44 были сняты с крыш домов. В пунктах временного размещения находятся 64 человека", - сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Александр Павлов.

Ночью на федеральную трассу "Джубга-Сочи" обрушился 40-метровый пласт камней и земли. Спецтехника работала несколько часов. Водителям и пассажирам обеспечили подвоз воды. К утру дорогу расчистили. Но проезд заблокировала вода. Затоплен километр магистрали. Движение ограничено.

В Крыму продолжают устранять последствия паводков в Бахчисарайском районе. На помощь пришли жители соседних населенных пунктов. Многие были в похожей ситуации. Из домов выносят испорченную мебель и ведра с грязью. Спасатели откачивают воду из подвалов. Убирают заторы под мостами.

Еще вчера вода была у подпорной стены, сегодня объем значительно уменьшился, но течение все еще сильное. Экологи уже подсчитали: во время паводков были побиты исторические максимумы уровня воды в реке Коккозка на 100 сантиметров, в реке Бельбек на 53.

Штормовое предупреждение в Крыму и Краснодарском крае сохраняется до вторника. Синоптики обещают грозы, ливни и шквалистый ветер. Экстренные службы просят людей, проживающих рядом с реками, на всякий случай подготовиться к эвакуации.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр".

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