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Детей эвакуируют из подтопленных лагерей на Урале

11:52
  • вторник
  • 06 июля 2021

Введен режим ЧС

Сильные ливни обрушились на Свердловскую область - реки вышли из берегов, большая вода размыла дамбы, снесла мосты и хлынула в дома, сообщает "ТВ Центр".

В нескольких районах введен режим ЧС, помощь жителям оказывают спасатели. Из подтопленных сёл пришлось эвакуировать около 150 человек, еще 300 детей экстренно вывезли из двух загородных лагерей. Развернуты пункты временного размещения.

Сложная ситуация - в Нижневартовске, потоки на улицах стали непреодолимыми преградами и для водителей, и для пешеходов. Вёдрами вычерпывают воду из торгового центра, первый этаж которого пока больше напоминает бассейн.

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