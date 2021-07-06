В Москве продолжаются масштабные проверки заведений общепита

Проверяются QR-коды, необходимые для посещения

Минздрав обновил рекомендации по оказанию медицинской помощи беременным женщинам. Так, в качестве профилактики рекомендована вакцинация. Специалисты продолжают следить за соблюдением мер безопасности. Масштабные проверки накануне прошли в Москве.

Сотрудники столичной административно-технической инспекции и полиции выходят в рейд ближе к вечеру. Как раз в это время посетители заполняют кафе и рестораны. Первое же заведение общепита - и сразу нарушение. Необходимых теперь для посещения QR-кодов нет ни у кого, как нет и открытой веранды, где без кода еще можно находиться до 12 июля.

Другой район Москвы, но в этом баре похожая ситуация. Лишь за двумя столиками предъявляют QR-коды, подтверждающие вакцинацию или перенесенное заболевание. И такую картину сотрудники ОАТИ наблюдают довольно часто.

"За выявленные нарушения по статье 26.1 КОАП РФ предусмотрен штраф в размере до 300 тысяч рублей. В случае установления фактов причинения вреда здоровью, может быть назначен штраф до одного миллиона рублей, либо приостановление деятельности на 90 суток", - сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы Андрей Поплавский.

В столичном оперштабе сообщили, что после вакцинации ссылка на QR-код теперь автоматически приходит в виде СМС. Важно только внимательно проверять свои данные в поликлинике или мобильном пункте, обязательно указывать номера телефона и СНИЛС. С конца июня QR-коды обязательны и в Подмосковье. Процедура получения стандартная - сайт Госуслуги или СМС.

В Кирове выездной пункт организовали в городском автотранспортном предприятии. Сразу после смены практически все водители и кондукторы сделали прививки от коронавируса. Согласно постановлению властей региона, для них вакцинация обязательна.

В городе Ярцево Смоленской области, по последним данным, привилось практически все население 60+. Врачи говорят, что только на одном пункте количество желающих сделать прививку выросло до нескольких сотен человек ежедневно.

Медики напоминают: бояться нужно не прививки, а самой болезни. Предотвратить ее или существенно ослабить течение может только вакцинация.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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