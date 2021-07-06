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На Украине предложили вернуть Бандере и Шухевичу звания героев

12:01
  • вторник
  • 06 июля 2021

Героизация подобных личностей раскалывает общество, считают эксперты

Новый вопиющий факт героизации нацизма на Украине. Депутаты Рады вновь подняли вопрос о присвоении звания героя националистам Бандере и Шухевичу, которые в годы Великой Отечественной войны встали на сторону Гитлера и воевали против советского народа. На их счету - тысячи жизней, но в Киеве об этом просто предпочли забыть.
Схватка в Киеве: националисты против трансгендеров

Заигрывания с представителями радикального национализма официальный Киев уже давно чем-то зазорным не считает. Шествия в память, как они их называют, борцов за независимость Украины здесь проводят с таким же размахом, как и любой государственный праздник. Кадры с очередной годовщины дня рождения Романа Шухевича. Почтить память своего духовного лидера на улицы Львова вышли бритоголовые молодчики с огненными факелами.

"Роман Шухевич - одна из тех личностей, которые даже после смерти вносят серьёзный вклад в нашу жизнь. Его подвиг - прекрасный пример для тех бойцов, которые и сейчас фактически продолжают его битву с Московской империей зла на фронте!" – говорит Назар Косенко.

А раз так, то почему бы всё-таки не присвоить ему звание героя Украины. Этот вопрос уже не раз поднимали на самом высоком уровне и в 2007-м году администрация президента даже издала указ, но суд его отменил спустя три года. И вот теперь депутаты Рады снова написали коллективное обращение на имя президента Зеленского. По их мнению, звания героя, безусловно, достоин и Степан Бандера, которого называют не иначе как борцом за независимость собственной страны от советского агрессора. Ко всему прочему, нардепы предложили на государственном уровне отметить 80-летие создания Украинской повстанческой армии (организация, запрещённая в России). "За" проголосовал 81 депутат.

"Героизация подобных личностей на государственном уровне безвозвратно раскалывает общество на две непримиримые стороны, что в условиях внутреннего военного конфликта приведёт к окончательному развалу Украины. Это и есть гибридная война в отношении славянских народов со стороны запада - расколоть, получить контроль, управление и постепенно уничтожить. И пока Украина эту войну проиграла", - рассказал депутат партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива.

Спортивный магазин в торговом центре в Киеве. Перед входом - надписи "бизнес на крови" и "террористы". Так националисты отреагировали на сотрудничество бренда с музыкантом Иваном Дорном - ему никак не могут простить интервью, в котором он назвал российский и украинский народ братьями. Никаких родственных связей быть не может - политика современных реалий. Думаешь иначе - будь готов извиняться. Телеканал "Дом", который вещает, в частности, на неподконтрольную Киеву территорию ДНР и ЛНР показал в эфире заставку с Крымом на карте России. Для руководства канала это стало неожиданностью, к проверке тут же привлекли Службу безопасности. Виновных нашли и уволили.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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