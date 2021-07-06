"Летняя атомная школа" открылась в онлайн-формате

Мероприятие проходит в рамках олимпиады "Я профессионал"
Познакомится с новейшими разработками, пообщаться с профессионалами и начать успешную карьеру. Во вторник открылась "Летняя атомная школа".
Образовательный форум проводит национальный исследовательский ядерный институт "МИФИ" и госкорпорация "Росатом". Ежегодно проект объединяет талантливых студентов.
Лекции ведущих экспертов и мастер-классы в этот раз доступны в онлайн-формате. Форум проходит в рамках олимпиады "Я профессионал". Это один из флагманских проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram