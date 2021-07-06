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"Московские мастера": в столице определят лучшего спасателя

12:02
  • вторник
  • 06 июля 2021

В конкурсе принимают участие 20 человек

Свой профессионализм демонстрируют сотрудники столичной службы чрезвычайных ситуаций. Во вторник стартовал финальный этап конкурса "Московские мастера" в номинации "Лучший спасатель".

В течение двух дней за почётное звание будут бороться 20 участников. Им предстоит пройти теоретическую часть состязания, сдать нормативы по общей физической подготовке и, конечно, проявить своё мастерство на практике - оказать помощь условным пострадавшим и выполнить аварийно-спасательные работы, сообщает "ТВ Центр".

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