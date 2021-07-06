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Московские выпускники рассказали о выборе профессии

12:14
  • вторник
  • 06 июля 2021

Подведены итоги масштабного опроса

О чём мечтают студенты? А каким приметам следуют во время сессии? Ответы на эти и другие вопросы дали сами выпускники в ходе масштабного опроса, организованного президентской платформой "Россия - страна возможностей" и Министерством образования.

Об итогах рассказали во вторник на пресс-конференции в Москве. Так, представители более 300 вузов в преддверии выпускного поделились историями из своей студенческой жизни, рассказали о выборе профессии и о текущих достижениях.

"У нас есть участник олимпиады "Я - профессионал" Игорь Ельцов. Он бакалавр Московского физико-технического института, участвовал в этом году в олимпиаде первый раз и сразу показал отличные результаты в нескольких направлениях. Он стал бронзовым медалистом по направлению математика, серебряным по направлению биоинженерия и биоинформатика и золотым по направлению ядерная физика и технологии", - рассказал генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

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