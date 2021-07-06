Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Андрея Кузьмина

Мальчику нужна срочная помощь

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Андрея Кузьмина из города Киржач Владимирской области. У пятилетнего мальчика острый лимфобластный лейкоз.

Болезнь развивалась стремительно, все этапы лечения даются мальчику очень тяжело, он испытывает сильные боли. Почти три месяца Андрей с мамой постоянно в больницах. Сейчас он лечится в исследовательском центре онкологии имени Блохина. Для успешного подавления раковых клеток мальчику необходим препарат "Онкаспар" - он не зарегистрирован в России. Это лекарство с доказанной эффективностью, не имеет аналогов, и стоит очень дорого. В протоколе лечения - 15 флаконов стоимостью более пяти миллионов рублей. Самостоятельно собрать такую сумму семье не под силу, поэтому Андрею сейчас очень нужна ваша помощь.

Андрею необходимо вовремя пройти весь курс терапии, иначе болезнь вернется. У ребенка есть все шансы на полное выздоровление, но для этого ему прямо сейчас нужна ваша помощь! Сделать это просто: достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона.

На машине с проблесковыми маячками Андрея экстренно перевели из областной больницы Владимира в московский центр онкологии имени Блохина. Состояние мальчика было очень тяжелым.

"У него была высокая температура, боли в костях, увеличены лимфоузлы во всех локациях. Низкие показатели крови - гемоглобин, тромбоциты, и ему требовались ежедневные переливания компонентов крови", - рассказала врач - детский онколог Наталья Батманова.

Ребенок буквально таял на глазах, сильно потерял в весе, и питание получал через капельницу. Эта болезнь, которая полностью изменила жизнь Андрея, началась внезапно, после пятого дня рождения.

С жалобами на слабость и температуру обратились к педиатру, но ни одно из назначений не помогало. Было ясно, что у ребенка воспаление. Ответ дал развернутый анализ крови, после которого Андрея срочно госпитализировали в областную больницу. Оказалось, у мальчика одна из самых агрессивных форм рака крови - острый лимфобластный лейкоз.

"Звонить стала родственникам, естественно, маме. Сестре, мужу. Тяжело", - говорит мама Андрея Елена Кузьмина.

Болезнь стремительно прогрессировала. Температура не падала, на теле ребенка стали появляться синяки, а еще начались нестерпимые боли в ногах.

"Он кричал на всю больницу. Я боялась вечеров. Обезболивающего хватало часов на пять. И жаловался на кости, откуда зубы, на челюсти. Врач сказала: плохие клетки в крови активно поедают хорошие, вот так она объяснила", - говорит Елена Кузьмина.

Симптомы продолжались, пока в московском центре не начали интенсивное лечение. Уже на первый протокол организм дал очень хорошую реакцию: увеличенные внутренние органы вернулись к норме, начал восстанавливаться аппетит.

Андрей постепенно становится активным и общительным, у него есть все шансы победить болезнь полностью. Но выздоровление оказалось под угрозой. Дело в том, что в план лечения мальчика включен препарат "Онкаспар", не зарегистрированный в России. 15 флаконов, жизненно необходимых Андрею, стоят больше пяти миллионов рублей. Его родным такую сумму взять негде.

"Сейчас я не работаю, работает один папа. Пять миллионов нам никак не собрать", - сказала Елена Кузьмина.

"Ждать, к сожалению, мы не можем, мы должны четко соблюдать сроки, установленные программой химиотерапии для лимфобластного лейкоза. Любая отсрочка продолжительная грозит тем, что у него ответ на лечение будет хуже, либо будет прогрессия заболевания", - рассказала Наталья Батманова.

Помочь Андрею получить лечение вовремя необходимо прямо сейчас - для этого нужно отправить любую сумму в тексте SMS на номер 8385. Ведь Андрей так сильно хочет победить болезнь.

Наталья Тарасова, Андрей Корнилов, "ТВ Центр".

Андрею необходимо вовремя пройти весь курс терапии, иначе болезнь вернется. У ребенка есть все шансы на полное выздоровление, но для этого ему прямо сейчас нужна ваша помощь! Сделать это просто: достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Андрея Кузьмина, программа 1225

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