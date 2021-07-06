В Сочи и Туапсе введен режим ЧС

6 и 7 июля ливни на Кубани продолжатся

Режим ЧС объявлен в шести муниципалитетах Краснодарского края из-за непогоды.

Речь идет о Туапсинском, Славянском, Северском районах, а также в городах Сочи, Геленджик и Горячий Ключ, передает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб региона.

Ситуация в регионе остается сложной. Подтоплены 267 жилых домов и 395 приусадебных участков. Эвакуированы 136 человек.

4 июля на Сочи обрушился ливень со шквалистым ветром. За сутки выпало около месячной нормы осадков, уровень воды в реках поднялся до критических отметок. Ожидается, что непогода будет бушевать по всей территории Краснодарского края 6 и 7 июля. Объявлено экстренное предупреждение.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram