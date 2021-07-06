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В Сочи и Туапсе введен режим ЧС

09:55
  • вторник
  • 06 июля 2021

6 и 7 июля ливни на Кубани продолжатся

Режим ЧС объявлен в шести муниципалитетах Краснодарского края из-за непогоды.
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Речь идет о Туапсинском, Славянском, Северском районах, а также в городах Сочи, Геленджик и Горячий Ключ, передает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб региона.

Ситуация в регионе остается сложной. Подтоплены 267 жилых домов и 395 приусадебных участков. Эвакуированы 136 человек.

4 июля на Сочи обрушился ливень со шквалистым ветром. За сутки выпало около месячной нормы осадков, уровень воды в реках поднялся до критических отметок. Ожидается, что непогода будет бушевать по всей территории Краснодарского края 6 и 7 июля. Объявлено экстренное предупреждение.

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