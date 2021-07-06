Ресторан на Патриарших прудах могут закрыть за работу без проверки QR-кодов

Кодов не было у посетителей

Ресторан Raw to Go Kitchen на Патриарших прудах может быть закрыт на 90 суток за работу без системы проверки QR-кодов. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Андрей Поплавский.

Он рассказал, что в ресторане находились и обслуживались посетители, у которых не было QR-кодов.

Поплавский напомнил, что за подобное нарушение предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей. В случае причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram