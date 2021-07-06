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Ресторан на Патриарших прудах могут закрыть за работу без проверки QR-кодов

10:11
  • вторник
  • 06 июля 2021

Кодов не было у посетителей

Ресторан Raw to Go Kitchen на Патриарших прудах может быть закрыт на 90 суток за работу без системы проверки QR-кодов. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Андрей Поплавский.

Он рассказал, что в ресторане находились и обслуживались посетители, у которых не было QR-кодов.

Поплавский напомнил, что за подобное нарушение предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей. В случае причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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