Главный соперник Лукашенко на выборах получил 14 лет тюрьмы

Виктор Бабарико своей вины не признал

Бывший соперник Александра Лукашенко на выборах 2020 года и председатель "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико приговорен к 14 годам тюрьмы. Такое решение вынес Верховный суд Белоруссии, пишет "БелТА".

Бабарико признан виновным в получении взятки и легализации полученных преступным путем средств. Отбывать наказание он будет в колонии с усиленным режимом. Бабарико также должен заплатить штраф в размере 5 тысяч базовых величин (около 4,1 миллиона российских рублей).

Виктор Бабарико до 2020 года возглавлял "Белгазпромбанк". Оставил должность в связи с решением выдвигаться на пост президента Белоруссии. 18 июня, за день до окончания подачи документов в ЦИК, Бабарико был задержан. Его обвиняли в получении взятки организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем в особо крупном размере.

Бабарико единственный из всех фигурантов уголовного дела не признал свою вину.

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