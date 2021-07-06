Найдено место падения самолета Ан-26

В район предполагаемого падения направили суда

Специалистам удалось определить район возможного нахождения самолета Ан-26.

Это прибрежная и морская зоны в радиусе 15-25 километров от аэропорта Камчатки, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"Там уже идет обследование в том числе катерами <…> Есть объективные данные, что самолет потерпел крушение и упал в море", - сообщил собеседник агентства.

Ан-26, летевший из Петропавловска-Камчатского в Палану, в указанное время не вышел на плановый сеанс связи. На борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа.

Как передает telegram-канал Mash, в самолете находились глава администрации Паланы Ольга Мохирева, начальник мобилизационного отдела местной администрации Александр Андрейкин и его жена, начальник финансового управления Ольга Андрейкина.

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