Юрия Дудя могут оштрафовать на 1,5 миллиона рублей

Заседание суда назначено на 23 июля
Дело блогера Юрия Дудя о пропаганде наркотиков ушло в суд.
Его рассмотрят 23 июля 9:30, сообщает ТАСС. Журналисту вменяется статья "Пропаганда наркотических средств с использованием интернета". Максимальное наказание - 1,5 миллиона рублей штрафа.
Ранее Лига безопасного интернета пожаловалась в МВД на пропаганду наркотиков в программе "ВДудь" во время интервью с блогером Ивангаем (Иван Рудской) и рэпером Алишером Моргенштерном.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также: