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Юрия Дудя могут оштрафовать на 1,5 миллиона рублей

10:50
  • вторник
  • 06 июля 2021

Заседание суда назначено на 23 июля

Дело блогера Юрия Дудя о пропаганде наркотиков ушло в суд.

Его рассмотрят 23 июля 9:30, сообщает ТАСС. Журналисту вменяется статья "Пропаганда наркотических средств с использованием интернета". Максимальное наказание - 1,5 миллиона рублей штрафа.

Ранее Лига безопасного интернета пожаловалась в МВД на пропаганду наркотиков в программе "ВДудь" во время интервью с блогером Ивангаем (Иван Рудской) и рэпером Алишером Моргенштерном. 

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