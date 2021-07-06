Коронавирусом в России заболели еще 23378 человек

Скончались 737 человек
За минувшие сутки в России зарегистрировано 23378 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.
Скончались за сутки 737 человека, выздоровели 18411 заболевших.
В Москве за сутки заболели 5498 человек, в Подмосковье - 2536, в Санкт-Петербурге - 1869.
За весь период пандемии в стране выявлено 5658672 случая инфекции. Умерли 139316 пациентов. Выздоровели 5101852 человека.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram