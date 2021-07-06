Коронавирусом в России заболели еще 23378 человек

Скончались 737 человек

За минувшие сутки в России зарегистрировано 23378 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 737 человека, выздоровели 18411 заболевших.

В Москве за сутки заболели 5498 человек, в Подмосковье - 2536, в Санкт-Петербурге - 1869.

За весь период пандемии в стране выявлено 5658672 случая инфекции. Умерли 139316 пациентов. Выздоровели 5101852 человека.

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