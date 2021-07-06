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Видео поисков пропавшего самолета Ан-26

11:09
  • вторник
  • 06 июля 2021

Открыт номер "горячей линии"

Вертолет Ми-8 вылетел на поиски пассажирского самолета Ан-26, пропавшего на Камчатке.

На борту находятся спасители, медики и оперативная группа МЧС. При необходимости будет привлечена дополнительная авиация, сообщили в ведомстве.

Открыт номер "горячей линии" для оказания экстренной психологической помощи -  8-800-775-1717.

Ан-26, летевший из Петропавловска-Камчатского в Палану, в указанное время не вышел на плановый сеанс связи. На борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа.

На данный момент не удалось определить предполагаемое место падение Ан-26, уточнили в МЧС. Ранее агентство ТАСС со ссылкой на источник заявило, что это прибрежная и морская зоны в радиусе 15-25 километров от аэропорта Камчатки.

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