На Никиту Белых завели еще одно дело

Экс-губернатор уже отбывает срок за получение взяток

Против бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых возбудили новое уголовное дело.

Правоохранительные органы заподозрили его в превышении должностных полномочий. Экс-губернатора доставили в Следственный комитет.

По версии СК, Белых в 2015 году "обеспечил совершение крупной сделки" на 320 миллионов рублей между "Кировской региональной ипотечной корпорацией" и одной из компаний региона.

Деньги были перечислены на нужны неплатежеспособных фирм. В "Кировскую региональную ипотечную корпорацию" они так и не вернулись. Позже суд все же взыскал в пользу компании более 202 миллионов рублей.

В феврале 2018 года экс-губернатора Кировской области приговорили к восьми годам колонии строгого режима за получение взяток в особо крупном размере. Суд также оштрафовал Белых более чем на 48 миллионов рублей.

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