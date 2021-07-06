В Новосибирске пассажирка избила ногами слабослышащего таксиста

Женщина отказалась платить 207 рублей за проезд

Полиция в Новосибирске начала проверку после публикации в интернете видео, на котором женщина оскорбляет и бьет слабослышащего таксиста.

Инцидент произошел 5 июля в Дзержинском районе города. Таксист жестами попросил пассажирку оплатить проезд – 207 рублей, но та отказалась. Агрессивная женщина принялась оскорблять мужчину на тему его инвалидности и даже несколько раз пнула его ногой.

"Я тебе не заплачу, ни копейки не заплачу. Ты недоношенный, ты сдохнешь недоношенный", - кричала женщина.

"Заявления в полицию от мужчины не поступало, но правоохранители зарегистрировали данное сообщение и проводят проверку, устанавливают все обстоятельства", - сообщили ГУ МВД России по Новосибирской области.

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