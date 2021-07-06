Общественники Чертанова поддержали инициативу Романа Романенко

Он предлагает возмещать многодетным родителям 50% расходов на занятия детьми спортом

Роман Романенко предложил возмещать родителям с двумя и более детьми 50% расходов на занятия юных спортсменов в секциях и их поездки на соревнования. Свою идею он обсудил с активистами столичных районов Чертаново Центральное и Чертаново Южное.

Романенко напомнил, что в апреле Владимир Путин подписал закон о налоговом вычете на занятия фитнесом. По его мнению, необходимо развивать и совершенствовать данный механизм в виде поддержки и детского спорта.

"Для семей, где растут два и более ребёнка, в современных условиях накладно водить детей в спортивные секции, ведь помимо довольно высокой ежемесячной платы за занятия, есть ещё расходы на экипировку и инвентарь. Мы должны помочь таким семьям, чтобы все дети имели равные возможности для занятий спортом", - отметил Романенко.

Участники встречи поддержали необходимость реализации такой инициативы. Как рассказала директор ДК "Гармония" Ирина Кураш, раньше все кружки были бесплатными, а сейчас на занятия спортом может уйти половина семейного бюджета.

В свою очередь депутат Совета депутатов МО Чертаново Центральное Сергей Жабин поддержал идею Романенко, назвав его подход правильным.

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