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Начат сбор подписей за инициативу депутата ГД Ирины Белых о введении урока кибербезопасности

12:16
  • вторник
  • 06 июля 2021

По мнению депутата, у детей необходимо вырабатывать "цифровой иммунитет"

На сайте общественного движения "Москвичи москвичам" начался сбор подписей за инициативу депутата Госдумы Ирины Белых о введении в школьную программу урока кибербезопасности. Ранее ее идею поддержало родительское сообщество.

"Нам необходимо вырабатывать у детей "цифровой иммунитет".  Я учитель с большим стажем работы, знаю и понимаю в какой форме правильно подавать информацию детям семи, восьми, девяти лет. Примеры должны быть просты, ясны и понятны. Мы же учим детей правилам гигиены, правилам поведения в обществе и поэтому, объяснять, как правильно вести себя в сети интернет, мы тоже обязаны. Правила кибербезопасности должны звучать понятно, как "мой руки перед едой", - сказала Белых.

По ее мнению, вводить уроки необходимо в начальной и средней школах. Оставить подпись можно на сайте движения "Москва москвичам".

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