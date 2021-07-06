Доктор Румянцев: диспансеризация после COVID-19 поможет избежать опасных заболеваний

Постковидный синдром способен нанести сильный вред здоровью

Для пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, диспансеризация особенно важна, поскольку в ходе обследований врачи могут обнаружить опасные последствия коронавируса, считает главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев.

С 1 июля россияне, переболевшие COVID-19, получили возможность пройти углубленную диспансеризацию. Все процедуры проводятся в течение одного дня, а затем врачи определяют риски и признаки развития хронических заболеваний и при необходимости назначают пациенту необходимое лечение и реабилитацию.

"Отдаленные результаты коронавируса сказываются очень серьезно. Коронавирусная инфекция опасна не только сама по себе, она приводит и к другим заболеваниям, в частности, велик риск возникновения тромботических заболеваний. Поэтому в диспансеризацию для перенесших COVID-19, помимо стандартных исследований крови, добавлен анализ на определение концентрации D-димера в крови. Он помогает выявлять признаки тромбообразования", - подчеркнул Румянцев.

Он напомнил, что в прошлом году эксперты ВОЗ отнесли постковидный синдром к заболеваниям, которые поражают много органов и систем, но самым главным является поражение мозга. Последствия постковидного синдрома, нарушения обоняния, могут наблюдаться на протяжении полугода, а у некоторых и дольше, добавил Румянцев.

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