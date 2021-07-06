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Число умерших от COVID-19 в мире превысило 4 миллиона человек

12:15
  • вторник
  • 06 июля 2021

Коронавирус нашли у 184 миллионов человек

В мире из-за коронавирусной инфекции скончались 4 006 856 человек.
В России установлен максимум смертей от COVID-19

Такие данные приводит агентство ТАСС 6 июля в 12:15 по московскому времени. Всего COVID-19 был обнаружен более чем у 184,2 миллиона человек.

Тяжелая ситуация остается в США, Индии и Бразилии. В России за минувшие сутки выявили 23 378 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в нашей стране зарегистрированы 5 658 672 случая инфекции. Умерли 139 316 пациентов.

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