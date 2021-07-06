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Зрители ТВЦ помогли собрать деньги на лечение Дарины Пенских

12:33
  • вторник
  • 06 июля 2021

У девочки редкий вид лимфомы

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный фонд помощи детям WorldVita помогли собрать средства на лечение Дарины Пенских. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным к чужой беде.

У девочки смертельно опасное заболевание - редкий вид лимфомы. Она борется с ней уже два года. И очередной курс химиотерапии может просто не выдержать. Единственный шанс спасти девочку - срочно сделать пересадку костного мозга. Донорами готовы стать сами родители - других вариантов нет. Но без дорогостоящих поддерживающих препаратов трансплантацию Дарина может не пережить. Стоимость этих препаратов – почти 4 миллиона рублей. Собрать нужную сумму помогли вы, зрители канала "ТВ Центр".

Слова благодарности от мамы Дарины:

"Выражаю вам огромную благодарность за оказанную помощь! Сбор средств на лечение Дарины закрыт! Теперь моя девочка сможет получить необходимые лекарства и продолжить борьбу с болезнью! После выхода сюжета на телеэкраны мы с мужем получили множество звонков и сообщений со словами поддержки! Мы до сих пор в шоке от того, сколько в России отзывчивых, чутких и милосердных людей! Огромное спасибо каждому, кто откликнулся на наше горе".

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

 

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